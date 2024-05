TOYS & BABY MILANO: LA 7ª EDIZIONE È AI NASTRI DI PARTENZA

Sold out da settimane, è l’evento b2b di riferimento per il mercato dei giocattoli e della prima infanzia, ma anche di festività, party e cartoleria. Battuto ogni record di espositori, visitatori previsti e metri quadri occupati: sarà l’edizione più grande di sempre. Tra talk e workshop, in programma la cerimonia di premiazione dei Gioco per Sempre Awards e il Kids Marketing Forum, con approfondimenti e insight sui temi più attuali.

191 aziende presenti di cui il 27% estere, che rispetto alla precedente edizione attesta un +21% tra gli espositori totali. Un padiglione tutto nuovo, per un totale di 16.000 mq interamente occupati, che si traduce in un +43% rispetto al 2023. Attesi più di 3mila visitatori tra buyer, retailer, licensor e opinion leader da tutto il mondo. È con queste ottime premesse che si appresta ad arrivare la 7ª edizione di Toys & Baby Milano, l’unico evento italiano business to business dedicato al mondo dei giochi e dei giocattoli, delle festività e dei party, della cartoleria e del vasto mondo della prima infanzia, che quest’anno aumenta la sua presenza del 53%. Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in partnership con Assogiocattoli, l’appuntamento con Toys & Baby Milano è domenica 12 e lunedì 13 maggio 2024 – dalle 9.30 alle 18.30 – presso l’Allianz MiCo - fieramilanocity di Viale Scarampo (Gate 4). Tantissimi i momenti di confronto in un programma fitto che, oltre agli incontri commerciali, prevede diversi approfondimenti in collaborazione con partner e ospiti di spicco, occasioni uniche per capire qual è la direzione del mercato e imparare ad anticiparla grazie a puntuali studi dei dati di mercato più recenti e ad attente analisi delle tendenze attuali e future. Ed è così che Toys & Baby Milano diventa anche un notevole strumento di comunicazione e aggiornamento professionale per tutte le aziende e i buyer presenti. Un’evoluzione costante guidata dai contenuti, coronata dalla nuova collaborazione con BVA Doxa e MLD Entertainment che, nell’ambito del Kids Marketing Forum, condurranno due imperdibili workshop dal titolo “i valori del mercato italiano Kids“ e “il fenomeno Kidult sposta l’obiettivo dal consumatore al fan”: in scena lunedì 13 maggio tra le 10:00 e le 13:00, saranno delle occasioni uniche per carpire spunti di ogni tipo, a cominciare dai nuovi trend e le strategie per cavalcarli.

Con circa 70 aziende in lizza che vantano in nomination ben 84 prodotti tra giochi, giocattoli, costumi e gadget che si contendono i premi di 14 diverse categorie, l’edizione 2024 dei Gioco per Sempre Awards (Experts’ Panel) si preannuncia più combattuta che mai. L’ambito riconoscimento dedicato alle aziende che si sono distinte nell’arco del 2023 per creatività, sensibilità ed efficienza, è una delle attività che Assogiocattoli porta avanti da anni con la campagna Gioco per Sempre, il progetto che sostiene la cultura del gioco e supporta la destagionalizzazione di un mercato spesso legato alle classiche festività. L’imperdibile cerimonia di premiazione si terrà domenica 12 maggio alle 17.30, a condurla la famosa Tata della TV Francesca Valla.È così che continua la crescita esponenziale di Toys & Baby Milano, una realtà che si pone come un vero alleato sempre pronto ad affiancare e rafforzare le opportunità di business offerte ai 191 espositori. Dopo il successo del digital pre-show – online dal 9 al 26 aprile – che ha collezionato oltre 4.271 visite (di cui 3.633 uniche) e 1.399 dall’estero, per un totale di 72 paesi con 17.485 pagine viste, sta per arrivare l’attesissimo evento live per poi chiudere in bellezza, l’after-show online disponibile dal 27 maggio al 7 giugno, con ulteriori approfondimenti e contatti. L’intento è continuare a costruire e rendere disponibile agli operatori del settore una piattaforma completa e sinergica, complementare e non sostitutiva, un’occasione che segna un nuovo modo di fare affari al passo con i tempi, sfruttando anche le risorse messe a disposizione dalla rete.