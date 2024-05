Il Signore degli Anelli: torna Gollum! Ecco il primo film della nuova saga

Un anno dopo l'annuncio di Warner Bros., il primo film della nuova trilogia de Il Signore degli Anelli prende forma. La pellicola, in uscita nel 2026, sarà incentrata sul personaggio di Gollum e verrà diretta da Andy Serkis, che già lo aveva interpretato nella precedente trilogia.

Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, i geni dietro al successo cinematografico de Il Signore degli Anelli, saranno i produttori del nuovo film e saranno coinvolti in ogni fase della sua realizzazione.

"Il Signore degli Anelli è uno dei franchise più amati e venerati della storia del cinema, e rappresenta un'opportunità significativa per il nostro settore", ha dichiarato David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery. "Questa nuova saga esplorerà storie ancora da raccontare e porterà gli spettatori in un viaggio emozionante nella Terra di Mezzo."

Il nuovo film è ancora in fase di sviluppo della sceneggiatura, ma i fan possono già iniziare a fantasticare su come verrà raccontata la storia di Gollum. L'accordo per la realizzazione di nuovi film basati sui libri di J.R.R. Tolkien era stato annunciato nel febbraio 2023 da Warner Bros. e Freemode, una divisione di Embracer Group che detiene i diritti di adattamento delle opere di Tolkien.

I nuovi film saranno prodotti da WB New Line Cinema e rappresentano un'importante novità per il franchise de Il Signore degli Anelli, che continua ad appassionare fan di tutto il mondo.