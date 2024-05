Asmodee Italia è lieta di annunciare che è da oggi disponibile Borderlands: Mister Torgue’s Arena of Badassery , il gioco da tavolo cooperativo per 1-4 giocatori dai 14 anni in su basato sulla saga di videogiochi di successo Borderlands , sviluppata da Gearbox Software.

Benvenuti nella Mister Torgue’s Arena of Badassery! Nei prossimi incontri affronterete alcune delle cose più sanguinarie e brutali che Pandora ha da offrire per divertimento, profitto e per mostrare l’arsenale di alta qualitàe ben prezzato di Mister Torgue! A ogni round, otterrete più attrezzatura fornita dai nostri generosi sponsor e affronterete delle sfide più ardue per il diletto della folla e, naturalmente, di Mister Torgue.

In Borderlands: Mister Torgue’s Arena of Badassery , I giocatori vestiranno i panni di un gruppo di Cacciatori della Cripta che si sono imbattuti nel famigerato Torneo di Torgue , una violenta arena di gladiatori dove Torgue in persona spedirà Psicopatici, Skag e qualsiasi cosa gli venga in mente contro di loro, per il divertimento del suo pubblico (e i soldi degli sponsor).Impreziosito da ben 45 miniature magistralmente scolpite in ogni dettaglio, Borderlands: Mister Torgue’s Arena of Badassery si sviluppa in una campagna completa in 12 scenerai collegati tra loro. In ogni campagna, non si giocheranno tutti gli scenari, poiché in alcuni momenti della storia i giocatori potranno scegliere tra strade diverse.Dopo ogni scenario, i giocatori potranno visitare i Distributori Automatici, aggiungere mod al proprio personaggio ed entrare nello scenario successivo più potenti di prima. Durante l’ultimo scenario si troveranno a fronteggiare una mostruosità oscena: il Boss che Torgue ha lasciato per ultimo! Se sopravviveranno, loro sarà la vittoria, la fama e la gloria.

Borderlands: Mister Torgue’s Arena of Badassery è disponibile per l’acquisto nei migliori negozi fisici e online.