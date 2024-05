Apex Legends: Disordine + trailer Nell'oblio

Abbandonati all'oblio e divora il caos con la nuova stagione del pluripremiato sparatutto di EA e Respawn: Apex Legends: Disordine. Infrangi le regole con Alter, nuova leggenda e signora del caos.

Guarda "Nell'oblio", il nuovo trailer di Apex Legends: Disordine, e scopri alcune delle migliori ricompense del pass battaglia, le personalizzazioni degli artefatti Apex, gli oggetti cosmetici di Razzia dell'oblio e altro ancora: https://www.youtube.com/watch? v=WJHQtJoo0eU

Sblocca il nuovo pass battaglia e inizia a seminare il panico fin dal livello 1 con la skin leggendaria "Tocco dell'oblio" per il Volt e le nuove skin epiche per Alter, Wraith e Revenant. Spezza il cuore ai nemici con la skin leggendaria "Vuoto serpeggiante" per Seer al livello 25, poi abbraccia l'oscurità con la skin leggendaria "Strega dell'oblio" per Catalyst al livello 50. E per finire, domina l'oblio con la skin reattiva "Impulso fasico" per il 30-30 ai livelli 100 e 110.

Trasforma il tuo stile con gli artefatti Apex, i nuovi oggetti cosmetici mitici equipaggiabili da tutte le leggende in qualsiasi modalità. Personalizza il tema di ogni variante, la fonte di energia e altro con i frammenti esotici, combinandoli a piacimento per lasciare il segno in battaglia.

Apex Legends: Disordine è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite l'EA app e Steam.