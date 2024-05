FABA presenta Codarossa

Nuovo alleato per diventare grandi e accogliere un nuovo fratellino in famiglia

Prendersi cura di sé, lavarsi, vestirsi da soli, organizzare la propria routine in parallelo con mamma e papà… Esplorare! Conoscere nuovi cibi e sapori. In poche parole… Diventare Grandi! Crescere è un’avventura bellissima, fatta di scoperte, piccole conquiste di autonomia, sfide e tanti momenti di gioia. A guidare passo dopo passo i bambini e le bambine nel luogo viaggio verso il mondo dei grandi oggi c’è un super alleato: il nuovo Personaggio Sonoro by FABA Codarossa Diventa Grande.

La simpatica volpina, new entry nel catalogo del Raccontastorie senza schermi, raccoglie sette storie “FABA Orginals”, scritte, sviluppate ed editate dall’azienda.I racconti esplorano alcune importanti tappe della crescita: azioni ed esperienze quotidiane che la piccola Codarossa procede ad apprendere con la supervisione dei suoi genitori.

Dalla narrazione di come prepararsi la mattina, al momento del lavarsi, alla scelta degli abiti da indossare per imparare a farlo da soli fino all’esplorazione a tavola di nuovi sapori per formare il proprio gusto. In particolare, poi, un racconto del nuovo Personaggio Sonoro narra di un momento delicato per tutta la famiglia: l’arrivo di un fratellino.

Attraverso il linguaggio semplice e intuitivo la storia spiega i cambiamenti e la magia di questo avvenimento tanto importante, offrendo a tutti i bimbi e bimbe all’ascolto la possibilità di identificarsi nella volpina di FABA per supportarli ad accogliere questo momento come un dono prezioso!

Ogni singolo Personaggio Sonoro del Raccontastorie è progettato per accompagnare lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini e delle bambine con un intrattenimento ludico e educativo insieme.

L’obiettivo di FABA è guidare i più piccini in un percorso evolutivo improntato al benessere, dove il gioco e, nello specifico, l’ascolto sono strumenti atti a favorire uno sviluppo delle doti cognitive in modo gioioso, creativo e senza l’utilizzo di schermi.