DRIVE Rally arriverà su EA quest'anno

Il team si sta muovendo e si sta avviando verso il rilascio in accesso anticipato nell'autunno del 2024

Pixel Perfect Dude ha annunciato che #DRIVE Rally arriverà su PC, Mac in accesso anticipato questo autunno, con PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch arriva rapidamente nel 2025, portando con sé un'ondata di nostalgia delle corse di rally degli anni '90! Gli anni '90 sono ampiamente considerati l'epoca d'oro delle gare di rally e il team è entusiasta di riportare in vita quella nostalgia radicale con un tocco moderno.

#DRIVE Rally non è solo un viaggio nella memoria; è un'esperienza di guida da rally di ispirazione arcade ambientata nell'era d'oro delle corse degli anni '90. Dalle lussureggianti foreste sempreverdi di Holzberg in Germania, alle strade tortuose e aride del sud-ovest americano, #DRIVE Rally offre una varietà di tracciati iconici e auto da rally leggendarie che i giocatori possono mettere a punto e personalizzare. Che tu sia un principiante o un professionista esperto, il gioco garantisce che ogni gara sia stimolante e gratificante. Inoltre, i copiloti non sono lì solo per il viaggio: apportano personalità al viaggio con il loro umorismo unico e indicazioni stradali approfondite!