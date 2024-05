ROCCO GIOCATTOLI A TOYS & BABY MILANO

Rocco Giocattoli, rinomata azienda italiana con oltre 60 anni di esperienza nel mercato del giocattolo, in occasione di Toys & Baby Milano, l'evento B2B di spicco nel panorama del giocattolo e della prima infanzia, svelerà le novità più attese in vista del Natale. Dagli irriverenti party game di YAS!Games ai classici giochi di società della linea Giocorò, fino alle linee di prodotti dedicate a note licenze come Barbie, Gabby Dollshouse e Stumble Guys. L’appuntamento è domenica 12 e lunedì 13 maggio - dalle 9.30 alle 18.30 - allo stand E22 del padiglione 3 all’Allianz MiCo - Milano Convention Centre di Viale Scarampo (Gate 4). Quello dei giochi da tavolo si conferma un settore sempre più prolifico, vivace e popolare non solo tra i più piccoli, ma anche in famiglia e tra i cosiddetti kidults. È proprio a loro che Yas!Games dedica la sua linea di party game che si arricchisce di sette irresistibili giochi, completamente in italiano: il divertente First To Worst, il “piccante” trivia Too Much Information, un nuovo caso di Murder Mistery - “ricetta per un Delitto”. Grande attenzione c’è per Kill Kim, un bluffing game in cui i giocatori saranno chiamati a salvare o ribaltare il regime del dittatore Kim in una sfida in cui nessuno si può fidare di nessuno! Muffin Time è invece un folle e colorato gioco di carte in cui i giocatori dovranno affrontarsi cercando di accumulare 10 carte per primi evitando i “colpi bassi” degli altri. A creare un’agguerrita e frenetica battaglia di parole a squadre ci pensa You Can’t Say Umm. In questo gioco l’obiettivo è indovinare più parole possibili prima che scada il tempo, evitando le esitazioni: ogni “umm” o “ehm” conta come penalità se la squadra avversaria se ne accorge! L’ultima novità, dopo il successo della prima edizione, sarà un nuovo Hitster, questa volta in collaborazione con un partner “musicale” d’eccellenza il cui nome verrà ufficializzato nei prossimi mesi.

Il gioco ha un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei più piccoli: attraverso il divertimento si impara con più facilità, si stimola la creatività e l’immaginazione. Lo sa bene Giocorò che in vista del periodo natalizio annuncia quattro imperdibili novità per i bambini in età prescolare: Marino Tentacolo Birichino e Cocò Limbo, due dinamici Action Games che promettono divertimento senza fine per tutta la famiglia. Tra le fila dei Children Games si aggiunge Balloon Buster, un tiro al bersaglio a palloncini colorati dal divertimento assicurato, mentre tra i Family Games arriva Squish Squash degli Squishmallows, un divertente e strategico gioco di carte ispirato ai simpatici personaggi colorati. Durante l'evento, i migliaia di buyer avranno l'opportunità di scoprire anche una vasta gamma di nuovi prodotti a licenza. Tra le novità più attese, la Mini Cartoleria di Barbie e i playset ispirati alla serie animata Gabby's Dollhouse: la Pasticceria di Cakey e la Casetta di Gabby.Rocco Giocattoli, presso lo stand E22 del Padiglione 3, coglierà l’occasione per presentare il nuovo arrivato nella famiglia Airbrush Plush: Cosmic Unicorn, il tenero peluche con il corno magico che si illumina e che può essere personalizzato con l'aerografo elettrico, i pennarelli colorati e gli oltre 100 stencil inclusi! Il nuovo peluche della linea sarà disponibile per i rivenditori già in occasione del Back2School. Infine, dato il clamore ottenuto dal famosissimo battle royale Stumble Guys, è in arrivo la seconda serie da collezione, che offre personaggi aggiornati in tre diversi formati: i morbidissimi peluche, i portachiavi e le mini action figures da 6, 8, e 11 cm.