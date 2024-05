NUOVO RAID TERACRISTAL IN POKÉMON S&V E UN NUOVO EVENTO SETTIMANALE IN POKÉMON SLEEP

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Primarina apparirà nei Raid Teracristal originati da cristalli neri da venerdì 10 maggio 2024 alle 00:00 UTC a domenica 12 maggio 2024 alle 23:59 UTC, poi di nuovo da venerdì 17 maggio 2024 alle 00:00 UTC a domenica 19 maggio 2024 alle 23:59 UTC.Normalmente non è possibile incontrare Primarina a Paldea, e quello che comparirà nel corso di questo evento è di teratipo Folletto. Preparati ad affrontare questo avversario formidabile, che non per nulla porta l'Emblema della Forza Assoluta! Collabora con i tuoi amici per mandare KO questo potente Pokémon Teracristal!Questo Primarina speciale può essere catturato solo una volta per ogni partita salvata. Se l'avevi già catturato in un evento Raid Teracristal passato, non puoi catturarlo di nuovo. Tuttavia, puoi partecipare ad altri Raid Teracristal contro il Pokémon per ottenere altre ricompense anche dopo averlo catturato.Questo Primarina potrebbe apparire in eventi futuri o potrebbero essere introdotti nuovi modi per ottenerlo. Informazioni sugli eventi Raid Teracristal

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal, scarica le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.

Dopo aver completato determinati eventi al termine dell'avventura principale, potrai trovare dei cristalli neri. Tuttavia, i giocatori che non avranno completato questi eventi potranno comunque partecipare ai Raid Teracristal originati da cristalli neri unendosi ad altri Allenatori in modalità multigiocatore.

Per poter partecipare ai Raid Teracristal insieme ad altri Allenatori tramite Internet è necessaria un'iscrizione (a pagamento) a Nintendo Switch Online. Si applicano i termini e le condizioni del servizio. Per ulteriori informazioni, visita nintendo.it/ nintendoswitchonline

Gli eventi Raid Teracristal si terranno esclusivamente nella regione di Paldea.

Pokémon Sleep

L’evento “Settimana Fuoco” è disponibile da oggi fino alle 3:59 a.m. di lunedì 13 maggio in tutte le zone!Durante l’evento potrai incontrare Pokémon con vari tipi di sonno non legati al tuo tipo e ci saranno più probabilità che appaiano dei Pokémon di tipo Fuoco. In particolare, Pokémon di tipo Fuoco avranno più possibilità di apparire. Vulpix e Ninetails sono ora disponibili per essere incontrati nel gioco e possono essere trovati a sonnecchiare in alcune aree!Se volete prepararvi all'evento “Ricerca su Entei” – durante il quale i Pokémon di tipo Fuoco saranno particolarmente utili – vi invitiamo a stringere amicizia con molti Pokémon di tipo Fuoco!Inoltre, durante questo evento, potrete utilizzare la funzione Caramelle mini, che raddoppia l’efficacia delle caramelle usate sui Pokémon. Un’ottima occasione per far crescere i tuoi Pokémon di tipo Fuoco!