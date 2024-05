Super X-Fi Gen4: Una Nuova Esperienza Sonora In Arrivo

Il Nuovo Profilo Audio di Ultima Generazione e l'Espansione dell'Ecosistema Super X-Fi Trascendono i Limiti Audio Convenzionali per Offrire Coinvolgenti e Immersivi Paesaggi Sonori.

Basandosi sul successo della pluripremiata tecnologia Super X-Fi Headphone Holography, Creative Technology svelerà il nuovo profilo audio Super X-Fi Gen4. Quest'ultimo aggiornamento vanta significativi miglioramenti nella gamma dinamica, chiarezza e consapevolezza spaziale. Il Super X-Fi Gen4 non solo alza l'asticella; sta ridefinendo lo standard per le esperienze audio immersive. Con questo ultimo aggiornamento sarà possible godere di una gamma dinamica ampliata e una riproduzione audio più ricca e dettagliata. Abbinata a una maggiore chiarezza, sarà possibile immergersi in un suono cristallino che cattura ogni sottile sfumatura, mentre il raffinato senso dello spazio offre un soundstage più ampio e realistico.

La tecnologia Super X-Fi eleva l'esperienza audio ricreando il soundstage immersivo dei sistemi di altoparlanti surround di alta gamma all'interno delle cuffie, ulteriormente personalizzato dal potere dell'Intelligenza Artificiale (IA) per un'esperienza di ascolto straordinariamente naturale. Sin dal suo debutto al CES 2019, il realismo dell'audio personalizzato, adattato in base ai profili antropometrici, ha impressionato sia i critici sia gli utenti. Dall’immergersi nell'azione palpitante di un film blockbuster al sentire l'energia grezza di un concerto dal vivo o immergendosi nel mondo affascinante dei giochi, Super X-Fi può renderlo realistico con dettagli e precisione mozzafiato.

Super X-Fi per Altoparlanti

Originariamente progettata per le cuffie, Super X-Fi ha portato l'audio personale a nuovi livelli con la sua esperienza olografica spaziale personalizzata. Ora, questa tecnologia innovativa è pronta a trasformare il panorama dell'intrattenimento domestico portando la stessa esperienza rivoluzionaria ai sistemi di altoparlanti. Il debutto di Super X-Fi per gli altoparlanti aggiunge una nuova dimensione all'intrattenimento domestico, trasformando senza sforzo qualsiasi spazio abitativo in una vibrante sala da concerto o teatro. Con ogni nota, battito e suono che risuonano con un realismo e una profondità avvincenti, ci si potrà immergere in un ascolto coinvolgente, che riflette la soddisfazione a lungo apprezzata dagli utenti di cuffie Super X-Fi.

Super X-Fi Gen4 sarà lanciata in tutto il mondo a giugno, aggiornando semplicemente il proprio profilo attraverso l'app SXFI.

Presto, Creative Technology svelerà l'integrazione della tecnologia Super X-Fi in tutta la sua prossima linea di prodotti, che va dalle cuffie True Wireless Stereo (TWS) agli altoparlanti premium. Questa espansione consentirà di accedere in modo fluido al mondo di Super X-Fi attraverso le piattaforme di streaming preferite come Netflix, YouTube e Spotify, anche su auricolari e altoparlanti compatti: un risultato pionieristico per la tecnologia Super X-Fi.

"La nostra comunità di utenti ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione dell'evoluzione di Super X-Fi, fornendo preziosi spunti e dati che hanno perfezionato il nostro motore di intelligenza artificiale. Con Super X-Fi Gen4, stiamo avanzando ulteriormente, offrendo un'esperienza di ascolto ancora più coinvolgente che si libera dalle limitazioni dell'audio piatto e poco brillante. Inoltre, siamo entusiasti di annunciare l'imminente integrazione della tecnologia Super X-Fi in tutta la nostra linea di prodotti, offrendo agli utenti un accesso senza soluzione di continuità all'audio spaziale ovunque si trovino," ha dichiarato Lee Teck Chee, Chief Technology Officer presso Creative e inventore di Super X-Fi.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia e sui prodotti Super X-Fi, visita il sito sxfi.com.