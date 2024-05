MOBVOI PRESENTA TICWATCH PRO 5 ENDURO: SMARTWATCH DI NUOVA GENERAZIONE PER GLI APPASSIONATI DELL'OUTDOORL'ultimo nato della popolare linea TicWatch presenta un design più sottile, un rinnovamento del fitness e una maggiore durata della batteria

Mobvoi, il principale fornitore di AIGC e creatore degli amati smartwatch TicWatch, ha presentato oggi l'ultima novità della linea di smartwatch: TicWatch Pro 5 Enduro. Sulla base del successo del suo predecessore TicWatch Pro 5, quest'ultima iterazione presenta una maggiore durata della batteria, un profilo più elegante e un aggiornamento completo per il fitness, oltre a essere alimentato dalla piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1, abbinata a Wear OS di Google. Quello che dura:

Progettato per garantire resistenza e durata, il TicWatch Pro 5 Enduro soddisfa le esigenze degli avventurieri all'aria aperta e allo stesso tempo è sofisticato nella vita di tutti i giorni. Dotato di una batteria di lunga durata, fino a 90 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential, questo nuovo TicWatch è fatto su misura per le esigenze degli esploratori moderni. Il suo intramontabile display a bassissimo consumo passa senza soluzione di continuità dalla modalità Smart a quella Essential, mentre il display in vetro zaffiro antigraffio garantisce una visibilità cristallina in qualsiasi ambiente, dalle strade trafficate della città ai sentieri impervi di montagna.

Realizzato con precisione, offre un design elegante, con uno spessore inferiore a 12 mm, e una corona rotante interamente ridisegnata per una maggiore usabilità . Costruito per affrontare le sfide dell'esplorazione all'aria aperta, proprio come il TicWatch Pro 5, il modello Enduro include la certificazione US-MIL-STD 810H, la resistenza all'acqua 5ATM, il barometro e la tecnologia multi-GNSS integrata, per consentire agli utenti di navigare con sicurezza attraverso i terreni più difficili.

"Nell'intraprendere il nostro nuovo viaggio, l'espansione della nostra amata linea di smartwatch TicWatch è essenziale per i nostri obiettivi di successo", ha dichiarato Robert Zhang, vicepresidente del settore ingegneria di Mobvoi. "Fornire ai nostri utenti gli strumenti di cui hanno bisogno per vincere qualsiasi sfida, spingendo al contempo i confini della tecnologia degli smartwatch, fa parte del DNA di Mobvoi. La nostra continua collaborazione con aziende tecnologiche leader a livello mondiale come Google e Qualcomm ci ha permesso di continuare a innovare e a spianare la strada nel campo degli smartwatch."

Sincronizzazione dei dati fitness di terze parti:

Il nostro ultimo orologio offre una perfetta integrazione con le app di allenamento di terze parti (per esempio Strava, adidasRunning, Nike Run Club, ecc.), consentendo di visualizzare i dati dell'allenamento direttamente sul display a bassissimo consumo. Mentre la maggior parte di queste applicazioni mostra solo una serie limitata di parametri sull'orologio stesso, la nostra innovativa tecnologia di visualizzazione consente di accedere a un'ampia gamma di dati fitness (tra cui frequenza cardiaca, passo, velocità , calorie, lettura della bussola, altitudine, ecc. Ciò per migliorare l'esperienza di allenamento fornendo dati completi durante gli allenamenti.

TicExercise migliorato:

Il TicWatch Pro 5 Enduro è stato rinnovato per migliorare ogni aspetto dell'esperienza di allenamento. Grazie a un display UI più grande, è possibile godere di una visualizzazione più chiara degli esercizi, rendendo più facile tracciare i propri progressi e rimanere motivati durante gli allenamenti. L'orologio offre anche un'ampia gamma di nuovi allenamenti professionali adatti a vari obiettivi e livelli di fitness, tra cui sci di fondo, stair stepper, crunch e molti altri. Inoltre, TicWatch Pro 5 Enduro fornisce una vasta gamma di dati sugli sport all'aria aperta, comprese le funzionalità di tracciamento GPS e della distanza, permettendo di monitorare con precisione le proprie prestazioni durante le attività all'aria aperta come la corsa, il ciclismo e l'escursionismo.

Il nuovo orologio elimina il bloatware e consolida la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, il sonno, lo stress e gli obiettivi di salute nel TicHealth aggiornato. Questa soluzione all-in-one semplifica il monitoraggio della salute, dal controllo dei livelli di attività giornaliera alla rilevazione della frequenza cardiaca, del sonno e altro ancora, garantendo un'esperienza d'uso elegante, chiara e comoda.

Tracciamento del sonno con rilevamento del russare:

Presentazione dell'ultima funzione dell'app Mobvoi Health: il "rilevamento del russare". Questa novità consente di prendere decisioni informate sulla propria salute. Che si tratti di modificare la posizione del sonno o di rivolgersi a un professionista, questa funzione offre preziose indicazioni per migliorare la qualità complessiva del sonno e il proprio benessere.

Altre caratteristiche principali:

Monitoraggio della frequenza cardiaca: monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con rapporti giornalieri e settimanali sulle zone di frequenza cardiaca. Resta informato sulle attività cardiache anomale come tachicardia, bradicardia, battiti prematuri e fibrillazione atriale (AFib) con avvisi tempestivi.

Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue: monitoraggio dei livelli di saturazione dell'ossigeno nel corpo. TicWatch Pro 5 Enduro utilizza fasci di luce per misurare i livelli di ossigeno nel sangue, offrendo indicazioni sulla situazione di assorbimento dell'ossigeno da parte dell'organismo e sulla salute generale.

VO2 Max e tempo di recupero: TicWatch Pro 5 Enduro calcola il VO2 Max e il tempo di recupero per aiutarvi a monitorare le prestazioni del vostro corpo, a ridurre al minimo il rischio di infortuni e a massimizzare il potenziale delle prestazioni.

Misurazione con un solo tocco: Toccate una sola volta per monitorare cinque parametri essenziali per la salute con TicWatch Pro 5 Enduro: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e salute del cuore.

ITicWatch Pro 5 Enduro di Mobvoi è ora disponibile su Mobvoi.com e Amazon al prezzo di € 359,99, con una finitura nera "ossidiana".

Per saperne di più su Mobvoi e la sua linea di TicWatch, visitare www.Mobvoi.com

Qui il link per la pagina web del prodotto:

Qui la pagina Amazon dedicate al prodotto: