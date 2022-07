Annegamenti Italia - ultime notizie delle 06:44:53 di martedì 26 luglio 2022

L'annegamento è una forma di asfissia acuta da causa esterna meccanica determinata dalla occupazione dello spazio alveolare polmonare da parte di un liquido (di solito acqua) introdotto attraverso le vie aeree superiori. Può essere causa di morte per ipossia acuta e insufficienza acuta del ventricolo destro del cuore. Nei casi non fatali può essere trattata con successo con opportune manovre di rianimazione. La morte per annegamento va distinta dalla morte improvvisa da immersione (causata da traumi, sincopi cardiache riflesse, soffocamento da vomito, squilibri termici ecc.).