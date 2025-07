Ultimo annuncia un evento storico: concerto in diretta e sorpresa per i fan allo Stadio Olimpico

Ultimo ha scelto un’occasione speciale per condividere con i suoi fan quello che definisce “l’annuncio più importante della mia carriera”. Domenica, in occasione del suo decimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, il cantautore romano svelerà un progetto attesissimo dai suoi sostenitori.

L’annuncio, anticipato con un post su X, ha subito acceso l’entusiasmo: “Domenica al mio decimo Stadio Olimpico farò l’annuncio più importante della mia carriera”, ha scritto Ultimo, lasciando intendere che si tratti del tanto vociferato 'raduno degli Ultimi', previsto per il 2026. Secondo le indiscrezioni, l’evento dovrebbe svolgersi alla Vela di Calatrava a Tor Vergata, trasformandosi in una grande adunata musicale e generazionale.

Ma già questa settimana si respira un’aria speciale. Il cantante, che stasera – 10 luglio – inaugura la prima delle tre date romane (tutte sold out da mesi), ha voluto pensare anche a chi non è riuscito a ottenere un biglietto. “Quando tocca a Roma dormo sempre poco. Questa è casa mia”, ha scritto Ultimo sui social, anticipando un gesto che ha il sapore di un grande abbraccio collettivo.

Per il concerto di domenica, Ultimo ha annunciato la trasmissione in diretta dell’evento su un maxischermo installato proprio nel “parchetto” dove è iniziato tutto per lui. “Ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente”, ha spiegato.

Un’iniziativa pensata come un regalo ai fan e alla città di Roma, che ha accompagnato Ultimo fin dagli esordi. “È un mio regalo per dimostrarvi l’amore che provo per voi e per sapere che mentre sarò a suonare per la decima volta all’Olimpico ci sarete anche voi a cantare insieme a me dal posto in cui sono nato”, ha dichiarato l’artista.

L’attesa cresce, sia per l’evento in diretta, sia per il misterioso annuncio di domenica, che potrebbe segnare una nuova tappa nella carriera del cantautore e nella storia della sua ‘Generazione Ultimo’.