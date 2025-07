IL GCC POKÉMON - NUOVA SERIE MEGAEVOLUZIONE

In data odierna The Pokémon Company International ha annunciato che la prossima espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, Megaevoluzione, sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2025 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.Presentata per la prima volta al Pokémon Day 2025, l’espansione Megaevoluzione del GCC Pokémon sarà la prima della nuova serie Megaevoluzione, che vedrà l’attesissimo ritorno dei Pokémon Megaevoluzione nel GCC Pokémon. Questi Pokémon potentissimi fecero il loro debutto nel GCC Pokémon con la serie XY, mentre la loro ultima apparizione risale alla serie Sole e Luna. Nell’espansione Megaevoluzione sarà possibile scoprire e collezionare carte di formidabili Pokémon-ex Megaevoluzione, tra cui Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex.I Pokémon-ex Megaevoluzione sono portentosi e vantano PS più elevati nonché attacchi in grado di infliggere danni maggiori rispetto ai Pokémon-ex ordinari, ma quando vengono messi KO danno diritto a tre carte Premio; inoltre, i Pokémon-ex Megaevoluzione possono essere Pokémon Base, Pokémon di Fase 1 o Pokémon di Fase 2 e non richiedono un’evoluzione aggiuntiva (per esempio, Mega Lucario-ex si evolve da Riolu e non Lucario).Ad aspettare i giocatori ci sarà anche un nuovo stile di illustrazioni per le carte ultrarare dei Pokémon-ex Megaevoluzione, sulle quali potrebbe apparire il profilo della versione ordinaria del Pokémon in questione (per esempio, il profilo di Lucario è visibile sulla carta ultrarara di Mega-Lucario-ex). Ma c’è di più: l’espansione Megaevoluzione porterà con sé versioni ultrarare non solo di Pokémon e carte Aiuto, ma anche di carte Strumento, Stadio e Oggetto Pokémon.Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo:

10 Pokémon-ex Megaevoluzione

22 carte rare illustrazione di Pokémon

22 Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Allenatore in versione ultrarara

10 Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale

Le carte dell’espansione Megaevoluzione saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e diverse collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.Gli appassionati del GCC Pokémon avranno anche l’opportunità di giocare con l’espansione Megaevoluzione prima della pubblicazione ufficiale partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno nell’ambito del programma competitivo Play! Pokémon a partire dal 13 settembre presso i negozianti indipendenti che aderiscono all’iniziativa. Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dall’11 settembre 2025 gli Allenatori potranno giocare con Megaevoluzione in digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, collezionando e lottando con nuove carte che hanno per protagonisti i Pokémon-ex Megaevoluzione e ricevendo bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.