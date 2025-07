Alcaraz-Fritz, semifinale Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove seguirla in diretta

Home / Social News / Alcaraz-Fritz, semifinale Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove seguirla in diretta

Carlos Alcaraz torna protagonista oggi a Wimbledon 2025, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. La semifinale contro Taylor Fritz sul campo Centrale promette spettacolo, con inizio alle 14:30. Entrambi i campioni sono in forma e determinati a conquistare la finale: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis. Scopri orario, precedenti e come seguire questa emozionante sfida in diretta.