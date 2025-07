eFootball: la campagna per il 30° anniversario!

eFootball: al via la campagna commemorativa per il 30° anniversario!

Il Re del Calcio debutta in-game insieme a esclusivi contenuti Campagna, giocatori leggendari e Global Fan Festival.

Konami – Pelé, il leggendario “O Rei”, fa il suo atteso debutto in eFootball™, in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario della serie. Considerato il più grande giocatore nella storia di questo sport, Pelé ha abbagliato il mondo con la sua impareggiabile abilità, creatività e carisma. Rimane uno dei più grandi marcatori del calcio e una figura fondamentale per l'ascesa globale del bel gioco. Ora la sua eredità entra nel campo digitale, permettendo ai giocatori di eFootball™ di vivere per la prima volta la magia di Pelé.

Pelé, il Re del CalcioPelé arriva in-game come "Epic: Pelé", con un design commemorativo 30° anniversario e primo giocatore della serie a possedere due nuove abilità uniche: Finalizzazione Fenomenale e Passaggio Fenomenale. Pelé si unisce ad altri calciatori leggendari come Johan Cruyff e Ferenc Puskás, dando agli utenti la possibilità di costruire il proprio Dream Team con alcuni dei nomi più iconici di questo sport.

Panoramica della campagna: speciali bonus login, ricompense e giocatori leggendariPresentata nel 1995 con il nome Winning Eleven (PES) e ora conosciuta come eFootball™, l'amata serie di simulazione calcistica commemora tre decenni di gioco con una campagna globale ricca di contenuti esclusivi in-game, eventi speciali ed esperienze uniche per i fan.

Bonus Login

I giocatori che effettueranno il login durante la campagna riceveranno:

Lionel Messi Highlight

Lamine Yamal Highlight10 x Item Selector

Obiettivi Campagna

Completando specifici obiettivi in-game, i giocatori potranno sbloccare:

Epic: 1 x Legends Assemble Special Selection ContractBig Time: 7 x 30th Anniversary Chance DealUniforme “eFootball™ 30th Anniversary”1 x Advanced Skill Training Program1 x Random Booster Token1 x Skill Training Program2 x Position Training Program100 Monete eFootball™120.000 Exp210.000 GP

Eventi Tour

Guadagnate ricompense accumulando Punti Tour:

2 x Skill Training Program1 x Random Booster Token1x Position Training Program50 Monete eFootball™60.000 Exp90.000 GP

Eventi Sfida

Completando attività Challenge Event, potrate ottenere:

3 x Big Time: 30th Anniversary Chance Deal1 x Position Training Program1 x Skill Training Program110.000 GP80.000 Exp

eFootball™ World Festival ed eFootball™ Championship 2025 World FinalsLa celebrazione continua con il primo eFootball™ World Festival, che si terrà lunedì 21 luglio al Belle Salle Shibuya Garden di Tokyo, Giappone. Questo evento, a partecipazione gratuita e dedicato ai fan, sarà caratterizzato da sessioni gameplay, omaggi esclusivi e tanta competizione.

Highlight:

eFootball™ Series 30th Anniversary Special Event - Appuntamento dal vivo che svelerà nuovi contenuti, caratteristiche e annunci legati alle licenze in-game.eFootball™ Championship 2025 World Finals - lo showdown eSports globale in cui i migliori giocatori, tra cui l'italiano Ettorito97 (AC Milan) e il georgiano N_Apriamashvili (FC Internazionale Milano), si sfideranno per il titolo di campione del mondo.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in livestreaming in nove lingue, per permettere ai fan di tutto il mondo di partecipare ai festeggiamenti.