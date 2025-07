Milazzo, macabro ritrovamento: anziano ucciso e abbandonato in un sacco sulla spiaggia di Ponente

Un tragico mistero scuote Milazzo: un anziano è stato trovato senza vita, abbandonato in un sacco sulla spiaggia di Ponente. La scoperta, fatta da un passante attento, ha immediatamente attivato le indagini delle forze dell’ordine. Un episodio che scuote la comunità e solleva molte domande sulla sua triste e inquietante verità. La polizia sta lavorando per fare luce su questo macabro ritrovamento e consegnare giustizia.

Orrore a Milazzo, dove il cadavere di un uomo anziano è stato scoperto all’interno di un sacco dell’immondizia, lungo la spiaggia di Ponente. Il corpo si trovava sul margine della carreggiata, nei pressi della strada costiera.

A lanciare l’allarme è stato un passante che, notando il sacco in circostanze sospette, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha isolato l’area per consentire i rilievi della scientifica.

Secondo le prime informazioni trapelate, l’anziano sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Il numero esatto dei colpi e la dinamica dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento. L’uomo non aveva documenti con sé e non è stato ancora identificato.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e verificare eventuali segnalazioni di scomparsa. Non si esclude alcuna pista, dal regolamento di conti al gesto di un folle.

La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo, che verrà effettuata nelle prossime ore presso l’ospedale di Milazzo.