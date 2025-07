Sinner-Djokovic, semifinale a Wimbledon oggi: orario, precedenti e diretta TV

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic oggi, venerdì 11 luglio, nella semifinale di Wimbledon 2025. Il numero 1 al mondo torna sul campo Centrale dopo aver battuto Ben Shelton in tre set, mentre il fuoriclasse serbo ha superato Flavio Cobolli in un match più impegnativo.

Per Sinner si tratta di un’occasione storica: conquistare per la prima volta la finale sull’erba londinese. Djokovic, invece, punta al 25° Slam della sua straordinaria carriera, con l’obiettivo di tornare a sollevare il trofeo di Wimbledon.

Leggi anche Sinner contro Shelton a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta tv del quarto di finale

La semifinale tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, venerdì 11 luglio, e si giocherà non prima delle 17:00 sul Campo Centrale dell’All England Club. Si tratta del decimo confronto diretto tra i due: Djokovic è avanti 5-4 nei precedenti, forte di quattro vittorie consecutive, l’ultima arrivata nella semifinale del Roland Garros lo scorso giugno.

L’edizione 2025 di Wimbledon è trasmessa in diretta esclusiva su Sky, con copertura garantita da Sky Sport Tennis e altri dieci canali dedicati. Tutti gli incontri sul Centrale sono visibili su Sky Sport Tennis, mentre le sfide degli altri campi saranno distribuite sugli ulteriori canali. Disponibile anche lo streaming su Sky Go e Now.