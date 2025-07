Ultimo conquista Roma: 10 Olimpici e un evento storico in arrivo nel 2026

Ultimo conquista Roma con un’impresa storica: dieci concerti sold out allo Stadio Olimpico, un record che consacra il giovane cantautore come il più celebrato della scena italiana. A soli 29 anni, Niccolò Moriconi si scrive nel libro dei record, dimostrando di essere un fenomeno senza precedenti. E mentre il suo trionfo si ferma qui, il 2026 promette altri grandi eventi, tra cui l’attesissimo arrivo delle Olimpiadi. La capitale si prepara a vivere un nuovo capitolo di gloria.

Ultimo entra ufficialmente nella storia della musica italiana con il 'triplete' di sold out allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, torna questa sera e domenica sul palco dell’Olimpico, dopo il debutto di ieri, raggiungendo così la cifra record di dieci concerti nello stadio della sua città.

Con questo risultato, a soli 29 anni, Ultimo diventa il più giovane artista di sempre a raggiungere questo traguardo. Un successo che ha voluto condividere con la sua fanbase, annunciando un'iniziativa speciale per la data di domenica: "Per il mio decimo Stadio Olimpico ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente".

Leggi anche Ultimo annuncia un evento storico: concerto in diretta e sorpresa per i fan allo Stadio Olimpico

I posti disponibili per assistere all’evento dal maxischermo sono andati esauriti in pochi minuti, confermando il forte legame tra Ultimo e la sua comunità di fan, la cosiddetta Generazione Ultimo. Un pubblico che lo ha accompagnato nel corso di una carriera impressionante: 42 stadi riempiti, oltre 1.750.000 biglietti venduti e 84 dischi di platino conquistati.

Durante il concerto di domenica, il cantautore ha annunciato che svelerà anche “qualcosa di veramente grandioso per tutti noi”, lasciando intendere un possibile annuncio ufficiale del raduno degli Ultimi, un grande evento previsto per il 2026. Secondo diverse indiscrezioni, l’evento si terrà presso la Vela di Calatrava a Tor Vergata, struttura progettata per i mondiali di nuoto del 2009 ma mai utilizzata, e recentemente riqualificata con un investimento di 80 milioni di euro.

La Vela, inaugurata pochi giorni fa, è ora dotata di un palasport da 8.000 posti a sedere, un’area in piedi da 15.000 persone, parcheggi e spazi verdi. Se confermato, Ultimo sarà il primo artista a portare un live in quella sede, aggiungendo un nuovo capitolo memorabile alla sua carriera e alla storia degli eventi musicali italiani.