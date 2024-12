Lanazione.it - L’ottimismo della volontà. Successo dello spettacolo ’Maffido’ della Fondazione

Leggi su Lanazione.it

Sul palco del teatro "De Filippo" di Cecina è andato in scena “Maffido-Con”, nuovocon la regia di Lamberto Giannini e Rachele Casali. Protagonista assoluta la colorata compagniaCasa Cardinale Maffi – fatta di volontari, operatori e Sorelle e Fratelli Preziosi - che quest’anno si è unita agli amici dell’associazione Holtre. Quella di Cecina è, infatti, una replica molto attesa dopo gli applausi e tutte le emozioni provate scena dopo scena, parola dopo parola, nella prima esibizione a fine settembre al teatro Verdi di Pisa. Volontariato, questo il tema al centro al centronel quale – come sempre – gli spunti di riflessione si mescolano alle risate, alla leggerezza, a frammenti di storie e di vita. Stesso filo rosso del meeting annualeche si è svolto lo scorso 28 settembre e che ha guidato la stesura anche del volume, curato dal presidente Maffi Franco Luigi Falorni, uscito per Pacini proprio in occasione dell’incontro 2024.