Montopoli a tutto turismo. Come primo passo assume funzionario specializzato

"Crediamo fortemente cheabbia delle potenzialità turistiche non ancora espresse a pieno. Per questo motivo,intervento, abbiamo deciso di ampliare l’organigramma comunale con una persona che si possa occupare esclusivamente di questo e che abbia l’esperienza e le capacità per far diventareluogo e meta d’interesse". Lo dicono la sindaca Linda Vanni (nella foto) e l’assessore alMarzio Gabbanini. Entra nel vivo la strategia della giunta Vanni per promuovere lo sviluppo turistico a. D’altra parte i territori confinanti di San Miniato e Palaia – sopratquest’ultimo ha nunmeri record in proporzione al numero degli abitanti – sono tra le mete preferite in provincia.è nel mezzo e può andare anche a traino. Il Comune ha indetto una selezione pubblica per individuare una persona esperta a cui affidare le funzioni e le attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio e un convegno per fare il punto sulla situazione esistente e presentare le prospettive future.