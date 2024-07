Centrodestra si consolida l’asse Forza Italia – Lega nel Sannio Incognita Matera e Fratelli d’Italia?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiContinua il fermento all’interno delsannita, che dopo le Elezioni Europee è chiamato a recitare un ruolo da protagonista in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ed è proprio dei prossimi appuntamenti elettorali che si è parlato stamane, in Transatlantico a Roma, in un incontro a cui hanno preso parte il deputato diFrancesco Maria Rubano e il candidato alle elezioni Europee per laLuigi Barone. Un confronto ricco di spunti per tracciare la linea sul. Assented’ed il suo leader maximo nelDomenico, segnale che qualcosa all’interno della coalizione non funziona.