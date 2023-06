Manchester City-Inter | Shrek o Sei mai stata sulla luna? La tv del 10 giugno

(Di sabato 10 giugno 2023) Per la prima serata in tv, sabato 10su Canale5 alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra, finale di Champions League. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Sei mai?”, con Raoul Bova. La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel contadino Renzo, capendo che le manca la cosa più importante di tutte: l’amore. RaiTre alle 21.20 proporrà la serie “L’amica geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Le metamorfosi” e “La smarginatura”. Nel primo, Elena continua a studiare, ma fatica a prendere buoni voti. Lila, anche ...

ISTANBUL La partita è davvero tutta lì, nella sfida tra l'ossessione e il sogno come gli inglesi continuano (ossessivamente) a ripetere È un'utopia a occhi aperti l'unica possibilità che l'Inter si ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Champions League Le probabili formazioni di- Inter Nell'Inter al momento non sembrano esserci dubbi: Brozovic in vantaggio su Mkhitaryan, che comunque ...Commenta per primo Intervistato a margine della cena di gala organizzata dalla Uefa e che ha visto protagonisti i rappresentanti di Inter e, Beppe Marotta ha parlato a Sky della partita che domani sera vedrà la finale di Champions League. EMOZIONE - 'Se dormiremo Siamo vaccinati ormai... E' un evento straordinario ma c'è ...

Alle 21 a Istanbul la finalissima tra la squadra di Guardiola e quella di Simone Inzaghi. Le possibili scelte dei due allenatori ...Il Chelsea non molla Onana. In estate può venir trovata un'intesa che risulti definitiva attorno ai 40 milioni. Vicario in pole come erede ...