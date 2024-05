Femminicidio Aosta - 21enne sospettato del delitto condannato per violenze in Francia

(Di sabato 4 maggio 2024) Il tribunale di Grenoble () haa sei mesi di reclusione Sohaib Teima, ventunenne di Fermo, per maltrattamenti nei confronti della compagna, un anno più grande di lui, Auriane Nathalie Laisne, di Lione. La stessa ragazza che il giovane è "gravemente indiziato" in Italia di aver ucciso e abbandonato, alla fine del marzo scorso, in una chiesetta diroccata a La Salle, in Valle d'. Lo riporta il sito del giornale Le Progrès. L'accusa di minacce e violenza domestica andava dal 2022 al 2024. Ieri la Corte d'appello della città francese aveva dato il via libera all'estradizione, rinviandola sino al giudizio.

