Risparmiare coi comparatori… in tutti i settori

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Fino a qualche anno fa era impensabile riuscire a seguire tutte le offerte di negozi e supermercati: al limite si poteva consultare un volantino e recarsi nel punto vendita, oppure decidere di investire tempo e carburante a caccia della migliore promo, magari rischiando di spendere più che in benzina che di guadagnare in buoni affari. Oggi le cose sono cambiate, e non poteva essere altrimenti visto che l’e-commerce, che genera una crescita a doppia cifra tendente ai 54 miliardi in questo 2023, ha amplificato le occasioni promozionali applicate a, dai prodotti ai servizi. La classica ricerca manuale su Google o nei marketplace è stata via via sostituita da un approccio più veloce e intuitivo alla quantità di offerte a disposizione ogni giorno: tutto questo grazie ai portali comparatori, a cui ormai gli utenti del web non possono proprio ...