Italia -Fitch | rating BB -outlook stabile

L'agenzia Dbrs Morningstar conferma il rating BBB (high) per l'Italia con trend stabile . E' quanto si legge in una nota, nelle quale si spiega che il Superbonus pesa sul deficit. Continua a leggere>>

L'agenzia Standard & Poor's conferma il rating BBB dell'Italia con outlook stabile. Il risultato emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia. Sale intanto l'attesa per il giudizio di Fitch previsto per il 3 maggio e per quello di Moody's previsto per il 31 maggio. E se non bastasse, ... Continua a leggere>>