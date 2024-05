Monza-Lazio | probabili formazioni e dove vedere in tv la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024)3 maggio 2024 – C'è chi non ha più nulla da chiedere al campionato, ma solo divertirsi e far divertire, e chi invece non può più perdere per tenere viva la fiammella della speranza per i propri obiettivi. Nella giornata di domani all'U-Power Stadium dii biancorossi ospitano lain una sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A,i ragazzi di Palladino cercano lo sgambetto ai danni di quelli di Tudor, in piena disperata rincorsa a un posto nella prossima Champions League. La squadra brianzola ha poco o nulla ormai da chiedere a quest'annata di Serie A. La salvezza è stata raggiunta ormai da tempo, mentre l'Europa è troppo lontana per tenere viva la speranza di un clamoroso debutto continentale. Attualmente i biancorossi occupano lo stesso undicesimo posto in cui hanno concluso il ...