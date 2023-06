Sanità – Liste d’attesa | l’UGL denuncia | “Il diritto alla salute non è un bene di lusso Urge cercare soluzioni per abbatterle”

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Ilnon può essere undi. Invece in Italia è così perché le strutture pubbliche non riescono da tempo a soddisfare le richieste di visite o accertamenti dei cittadini costretti a rinunciare per i lunghissimi tempi di attesa. Chi può, magari a fronte di enormi sacrifici economici, si rivolge all’intramoenia, ma in tanti non hanno le possibilità di accedere al regime privato. Dare la colpa di questo sfascio al solo periodo dell’emergenza per il covid sarebbe delittuoso. Il depotenziamento dellaha radici lontane ed è stato perpetrato nel corso degli anni tagliando fondi nella folle logica della spending review”. E’ quantoGianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL...

