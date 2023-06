Mario Giuliacci La Sconcertante Rivelazione | Ecco Perché Mi Hanno Cacciato Da Mediaset!

(Di giovedì 8 giugno 2023): uno dei meteorologi più amati della televisione ha abbandonato Mediaset improvvisamente anni fa. Ora lui stesso spiega cosa è successo davvero…è stato un personaggio televisivo di Mediaset molto apprezzato e conosciuto. Ancora oggiè molto famoso come meteorologo ed il pubblico era abituato ad ascoltare le sue previsioni del tempo. Improvvisamente però Mediaset decise di non mandarlo più in onda, ed oggi lo stessoha deciso di spiegarne il motivo.Mediaset ha voluto cacciarmi! Nato nel 1940,è stato uno dei meteorologi più famosi della televisione. In tanti ...

Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni e nelle settimane a venire Il colonnello, volto noto del tempo in tv, ha proposto con un video le previsioni per i prossimi 10 - 15 ...Guai a cantar vittoria. Questo inizio d'estate caratterizzato da piogge che si alternano al sole e dunque da calura ancora sopportabile non durerà ancora a lungo. Il meteorologosul suo sito spiega che fino ad adesso ci siamo 'salvati' sempre, ma non potrà continuare così in eterno. Il famigerato promontorio sub sahariano , secondo, è ancora ...Quando scoppia l'estate È questa la domanda che più si pongono gli italiani in previsione dell'arrivo delle ferie. Temperature in rialzo o piogge interminabili Il colonnellopropone un ottimo compromesso e rassicura tutti: 'Altre due settimane piovose, poi arriva il caldo'. Estate 2023, la previsione di: novità clamorose. Bomba sulle ferie Le ...

Meteo 15 giorni: c'è una proiezione DAVVERO CLAMOROSA, ecco QUANDO ci sarà e le regioni COINVOLTE MeteoGiuliacci

Siamo all'inizio di un'estate per molti versi anomala, con il maltempo che dopo mesi di siccità ha colpito duramente ...Meteogiuliacci nasce dall’esperienza del col. Mario Giuliacci, simpatico e noto meteorologo e climatologo che ha descritto per anni le previsioni del tempo a milioni di italiani attraverso i canali te ...