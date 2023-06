Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati | il video mentre bacia un’altra ragazza | ecco chi è

e Giorgia Soleri si sono lasciati. Ad ammetterlo è il cantante dei Maneskin , dopo l'uscita di un video che lo ritrae in discoteca in atteggiamenti intimi con un'altra ragazza. Il ...La musicista, che insieme aè la più attiva sul fronte social, sta raccontando i suoi giorni di meritato relax ai suoi follower ai quali non è sfuggita la presenza, tra gli amici in ...è stato beccato mentre bacia una ragazza che non è la storica fidanzata Giorgia Soleri . Il leader dei Maneskin , nonostante sia ripreso di schiena, si vede chiaramente....

Damiano dei Måneskin, sul palco del Primavera Sound con un nuovo pazzesco Hair Look! Stylosophy

«E' stato un mio errore. Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo». Damiano David, leader ...Il video che sancisce la fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri. Il frontman dei Maneskin bacia un'altra ragazza in discoteca e viene immortalato da un fan che lo riconosce.