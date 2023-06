Baba Vanga ha previsto esplosione della Centrale nucleare di Zaporizhzhia?

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le rinnovate preoccupazioni per ladifanno tornare in auge una previsione di. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Si può essere più o meno scettici su veggenti e profezie, sta di fatto che le profezie diiniziano ad avvicinarsi sempre di più alla realtà. Cieca e analfabeta, la vecchina bulgaramorta nel 1996, avrebbe previsto molti scenari simili a quello che sta accadendo nel ...Nonostante, una signora bulgara, semianalfabeta e cieca, sia morta nel 1996, e non abbia lasciato alcun testo scritto su possibili avvenimenti futuri rispetto alla sua morte, viene ritenuta da molti ...Mentre la guerra in Ucraina si fa sempre più accesa, spunta una previsione terrificante che spaventa il mondo., la veggente bulgara che ha previsto momenti storici come il crollo delle torri gemelle , sembra aver previsto un finale di 2023 davvero raccapricciante. La donna bulgara cieca, infatti, ...

Baba Vanga, le profezie sul 2023 iniziano a farci paura | Esplosione nucleare e scioglimento ghiacciai | Av... Il Riformista

Nulla di tutto questo è stato predetto da Baba Vanga. Poi magari accade qualcosa del genere Ma questo è un altro discorso ...Si può essere più o meno scettici su veggenti e profezie, sta di fatto che le profezie di Baba Vanga iniziano ad avvicinarsi sempre di più alla realtà. Cieca e analfabeta, la vecchina bulgara Baba Van ...