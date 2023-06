Pascale fuori controllo | “maggioranza fascista” Roccella | presa di distanza necessaria sulla Gpa

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Francescacontro la destra di governo. «Senza che ce ne accorgiamo, stiamo per piombare nell’omofobia». Repubblica non si lascia sfuggire la possibilità di cogliere al volo qualche invettiva di Francescacontro il governo Meloni e contro quella che l’ex compagna di Berlusconi definisce “ultra destra”. Il pretesto è il ritiro del patrocinio al Roma Pride da parte della Regione Lazio governata da Francesco Rocca.è molto dura. «Come siamo arrivati – dice nell’intervista a Repubblica – ad avere un governo di ultra destra? Senza accorgerci. Questa è la paura che vive la comunità Lgbtq+, che a piccoli passi si piombi nell’omofobia. Quando questaè accusata di essere omofoba e, è la verità. Il primo tassello è stato di aggredire i bimbi di coppie ...

... un eventoscala, rispetto alle serie storiche, ma certamente da oggi non irripetibile. C'è ... Michele de, Presidente della Provincia di Ravenna Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di ...Il documento è firmato da Michele de, presidente della Provincia di Ravenna (e sindaco di ... un eventoscala, rispetto alle serie storiche, ma certamente da oggi non irripetibile. C'è ...A cominciare dal presidente della Provincia e sindaco di Ravenna Michele De. Con loro, ... Secondo Bonaccini , 'siamo di fronte a eventi inediti, ma purtroppo non irripetibili, che sono...

Alluvione, 74 cantieri sui fiumi regionali e strade spazzate via. De Pascale: "Servono poteri e risorse straordinarie" RavennaToday

I campionati regionali di prove multiple si sono tenuti sabato 27 e domenica 28 maggio al Crestella di Donnas. Super partecipata la riunione valdostana spalmata sull’intero weekend a cui hanno parteci ...Maurizio De Pascale non ci sta. Il presidente di Confindustria Sardegna e Camera di commercio di Cagliari e Oristano ha deciso di non porgere l’altra guancia alla “rappresaglia para-giudiziaria”, come ...