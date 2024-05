FUK Coffee - la compagnia di caffè con un nome particolare | la spiegazione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una parolaccia all’interno deldi un bar ha scatenato i dubbi sulla sua scelta, ma laè ben distante dall’apparenza Ilè una bevanda che, soprattutto in Italia, gode di grandissima stima. La giornata della stragrande maggioranza di italiani, inizia sorseggiando questo infuso che ha origini antichissime. Il nostro Paese, però, non è l’unico a farne utilizzo. In tutto il mondo, infatti, ne esistono grandi verità, conriferimento al Sud America, da dove è originario. C’è chi lo beve per beneficiare dell’effetto della caffeina e quindi stare attivo tutto il giorno e chi, invece, per il suo gusto che accompagna momenti piacevoli e rasserenanti. Tutte le città sono disseminate di bar che lo includono nel proprio menù, anche in posti dove la sua fruizione non è così frequente. Una parolaccia ...