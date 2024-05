D’Amore - orgoglio e futuro | Meritavamo molto di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Le prestazioni non sono quasi mai mancate, ma abbiamo raccoltomeno di quanto avremmo potuto: è stata la costante della nostra stagione". Chiude con l’amaro in bocca Gianni, guida della prima stagione in D dell’Imolese dopo 5 anni tra i professionisti. Se l’aspettava diversa, lui come tutti quelli che hanno gravitato quest’anno attorno al mondo rossoblù, nonostante il cammino in Coppa Italia, terminato in semifinale dopo il doppio confronto con la corazzata Trapani, e una prima parte di campionato convincente. Poi, il black-out invernale e un ritorno troppo altalenante per restare a ridosso dei playoff. E nemmeno a Ravenna, nell’ultimo atto, l’Imolese è riuscita a ritrovare il sorriso, chiudendo con il quarto ko nelle ultime cinque partite. Una sconfitta cheha analizzato così. "Gli episodi non ci hanno ...