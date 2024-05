Togliere la dicitura allevato dalle etichette del salmone Le decisione della Scozia che puzza di greenwashing

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Diverse organizzazioni in difesa dei diritti degli animali ed importanti chef stanno esprimendo il loro dissenso contro ladel Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (Defra) scozzese di rimuovere la"d'allevamento" sulla parte anteriore delle confezioni dilocale in vendita. La risoluzione, ratificata nell'aprile scorso, sarebbe legittimata dal fatto che ilnon cresciuto in cattività non viene più da tempo venduto nei supermercati. Un fattore di cui i consumatori sarebbero ormai a conoscenza. Secondo le accuse, la normativa agevolerebbe le pratiche die trarrebbe in inganno i compratori. Trasparenza sull'origine dei prodotti acquistati «Ora più che mai, le persone hanno bisogno di conoscere la vera origine dei prodotti che ...