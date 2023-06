(Di mercoledì 7 giugno 2023) commenta A, in provincia di, unè statoper le troppepronunciate nel cortile e negli spazi comuni. La decisione è stata presa dal parroco della comunitàgiana,...

commenta A, in provincia di, un oratorio è stato chiuso per le troppe bestemmie pronunciate nel cortile e negli spazi comuni. La decisione è stata presa dal parroco della comunità lodigiana, don Enzo ...... ma che arriverà a fine anno, è quello dell'azienda Salvaderi diin provincia di. Qui si parte da una razza di mucche un po' speciale, la Guernsey, che prende il nome da una piccola isola ...Le fermate sono le seguenti: 08:13, 08:17 Pizzighettone, 08:21 Ponte D'Adda, 08:29 Acquanegra ... che circolano sulla Milano -- Cremona - Mantova, e ai convogli monopiano 'Donizetti', che ...

Maleo (Lodi), oratorio chiuso per eccesso di bestemmie TGCOM

Don Enzo Raimondi ha voluto "dare un segnale" a un gruppo di "bulli maleducati". Qualcuno ha anche proposto una "tessera" per distinguere "bravi e meno bravi" ...“Ho deciso di chiudere per dare un segnale e per avere modo di capire il da farsi. È una situazione invivibile”, le parole del parroco di Maleo (Lodi). Che denuncia: “Bestemmie durante le partite di ...