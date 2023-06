Dionisi | 'Difficile pensare al Sassuolo senza Berardi | su Laurienté e Frattesi'

...un po'mettere d'accordo tutti...'. Vedremo a questo punto cosa succederà nel prossimo calciomercato. Per adesso Berardi resta il leader, tecnico e non solo, del Sassuolo di AlessioRialzarsi dopo la sconfitta con l'Inter è stato- ha affermato Italiano - lo temevo, aver ...Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1): Cerofolini; Dodo (72' Venuti), Quarta, Ranieri, Terzic; ...Contro la Sampdoria avevamo visto almeno un cambio in ogni reparto ed è possibile chepossa ...che però capitan Hjlumand resti fuori dalla formazione titolare. In porta invece resta ...

Sassuolo, Dionisi: “Difficile pensare ad un Sassuolo senza Berardi” TuttoCalcioNews

L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo analizzato le caratteristiche dei giocatori che ci servono, individuando l'ossatura di par ...Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in un'intervista ha fatto un bilancio della stagione e parlato del futuro della squadra emiliana ...