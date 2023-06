(Di martedì 6 giugno 2023) La presidente Barbara Mangiacavalli parla di professionisti stranieri come "soluzione tampone" e chiede misure per garantire stipendi più alti e carriere per far rientrare i laureatini che sono andati a lavorare all'estero

Parla di soluzione tampone, accettabile ma solo se accompagnata da certe garanzie. Barbara Mangiacavalli è la presidente dell'Opi nazionale, l'degli infermieri e anche ieri ha parlato con il ministero dell'ipotesi di un accordo per far lavorare in Italia i professionisti indiani, avanzata dal ministro alla Salute Orazio Schillaci.

L'Ordine: "Vigileremo sugli infermieri indiani. E l'Italia deve pagarci di più " la Repubblica

La presidente Barbara Mangiacavalli parla di professionisti stranieri come "soluzione tampone" e chiede misure per garantire stipendi più ...