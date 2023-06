Roma | micia resta incastrata in una ‘trappola per cinghiali’ | «Trappole nei parchi | rischiano anche i bambini»

(Di domenica 4 giugno 2023) Se lo portava dentro le carni da mesi, quel fil di ferro mezzo arrugginito attorcigliato intorno al punto vita, la piccola Velia, una micina di colonia che una mamma gatta aveva portato al sicuro a casa di Claudia, insieme alla sorellina Vilma, qualche tempo fa. Una tortura prolungata di cui lei stessa non si rendeva conto. “Le tre gatte – tre randagine – all’inizio apparivano piuttosto diffidenti e un po’ selvatiche”, racconta la giovane donna titolare di una colonia felina nei pressi del Parco Papacci a, “venivano da me a dormire e a mangiare, ma non si facevano avvicinare”. La storia delle tre gattine Le due piccole – nate durante il lockdown – nella primavera 2020, di Claudia avevano imparato a fidarsi ed erano diventate assidue frequentatrici della sua casa. “Non mi ero accorta di nulla”, dichiara Claudia. La stessa Velia – battezzata con un nome etrusco ...

Se lo portava dentro le carni da mesi, quel fil di ferro mezzo arrugginito attorcigliato intorno al punto vita, la piccola Velia, una micina di colonia che una mamma gatta aveva portato al sicuro a ca ...