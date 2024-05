Riforme | Fontana - ‘sono combustibile per Costituzion - serve ampio consenso’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Il titolo scelto per l?incontro odierno racchiude in sé un concetto di grande importanza. Quando si parla die ci si riferisce non solo a un insieme di norme giuridiche, ma a un patrimonio comune di valori e princìpi che costituiscono il fondamento della convivenza democratica e civile del Paese. Un patrimonio che ci unisce e ci identifica come popolo, al di là delle differenze politiche e ideologiche.È proprio dal superamento di queste divisioni legate a opinioni diverse, a volte contrapposte, che è nata la Carta del 1948?. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo, nel suo indirizzo di saluto al convegno ‘Lae di tutti. Dialogo sul premierato’.“Lae, come sottolineò Piero Calamandrei in un suo celebre discorso del 1955, ‘non è una macchina ...