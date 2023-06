(Di domenica 4 giugno 2023) Lavince con un gol dima sono tre punti che non servono per agguantare l'Europa: le vittorie di Roma e Atalanta non consentono il sorpasso aiche si dovranno confrontare, nella prossima stagione, con la Confe ... sul sito.

Lavince con un gol di Chiesa a Udine ma sono tre punti che non servono per agguantare l'Europa League: le vittorie di Roma e Atalanta non consentono il sorpasso ai bianconeri che si dovranno ...TORINO - Allo stadio Friuli, ladi Max Allegril'anno folcloristico con un successo griffato Federico Chiesa . Ma il rigore dell'ex Paulo Dybala dà alla Roma l'Europa League e relega i bianconeri alla Conference (......mesi si è preso la, non la lascerà. Bonucci 6,5 : sfiora il gol con un colpo di testa dei suoi che si stampa in pieno sulla traversa, buona prestazione (49' st Rugani sv ). Danilo 6,5 :...

La Juve chiude con una vittoria a Udine, decide Chiesa ma per i bianconeri solo la Conference League La Stampa

Si è chiusa con una vittoria amara la stagione della Juventus, il successo sul campo dell’Udinese non ha portato infatti i risultati sperati. La Roma e l’Atalanta hanno vinto i loro match casalinghi e ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...