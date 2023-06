Trovato il corpo di Giulia Tramontano | il fidanzato indagato per omicidio è in caserma

(Di giovedì 1 giugno 2023) È statodai Carabinieri, in un'area verde abbandonata a Senago, nel Milanese, ilsenza vita di. Della giovane di 29 anni, incinta al settimo mese, era stata denunciata la scomparsa domenica 28 maggio dalconvivente. L'uomo,peraggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso, è ora indai Carabinieri di Senago per essere ascoltato dal pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l'aggiunto Letizia Mannella. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'uomo avrebbe confessato il delitto.La sezione investigazione scientifiche dell'Arma era entrata nella casa di Senago deldiper effettuare ...

Denise Galatà,ildella 19enne dispersa nel fiume mentre faceva rafting Denise, ritrovato ilScioccati, distrutti, e silenziosi, i compagni di Denise sono subito tornati a casa. '...... ma non si esclude che il 30enne possa essere stato aiutato nel trasportare fuori il, il che ... "Se non abbiamo ancoraGiulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno ...Il sostituto procuratore di turno, Simona Manera, che ha anche disposto l'autopsia suldella studentessa, ha delegato le indagini ai carabinieri della Compagnia di Castrovillari, con il ...

Trovato il corpo di Denise Galatà, caduta nel fiume Lao AGI - Agenzia Italia

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - È stato trovato dai Carabinieri, in un'area verde abbandonata a Senago, nel Milanese, il corpo senza vita di Giulia Tramontano. Della giovane di 29 anni, incinta al settimo ...Il corpo di Denise Galatà è stato trovato sott’acqua nel primo pomeriggio di ieri. Era sul fondo del fiume Lao, a Laino Borgo in provincia di Cosenza, dove la studentessa di Cinquefrondi si trovava in ...