Le pagelle di Siviglia-Roma 5-2 dcr | Bounou eroe

(Di giovedì 1 giugno 2023) Di seguito ledella sfida tra, finale dell’edizione 2023 dell’Europa League. Sfida vinta dagli andalusi ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei primi 120? firmato da Dybala e l’autogol di Mancini. LediPrima di entrare nel merito delledei protagonisti della finale di Europa League tra, ecco un giudizio sul direttore di gara dell’incontro, il signor Taylor. Arbitro: Taylor 4 – Spesso incoerente nei fischi e nei cartellini, tocca l’apice quando si inventa letteralmente un rigore a favore del, corretto poi dal VAR. Molti dubbi su un fallo di mano di Fernando nell’area andalusa. Manca anche il secondo giallo per Lamela, graziato in più di una ...

7.5 Bounou Da eroe del Marocco ai Mondiali a salvain Europa. 5.5 Navas Lui non spinge, la Roma non l'infila. Dal 5' pts Montiel 5 Sciupone. 5 Badé Recupera in tempo per essere infilato da Dybala. 6.5 Gudelj Un buttafuori rozzo, quindi ...Rivivi tutte le emozioni della finale di Europa League Ledel. Le pagella della Roma . La pagella dell'arbitro . Il nostro super TOP . Il nostro super FLOP . LedelCELIK 6 Dal suo piede nasce il primo pericolo per il, poi si mette dietro a dispensare serenità anche nei momenti di tempesta. (1'ts Zalewski 6,5: entra col piglio giusto provando subito a ...

Finisce ai rigori il sogno della Roma. Dybala illude, l'autogol di Mancini cambia il match. Il Siviglia vince la settima Europa League della storia. Fatali ...