LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Savita Russo di bronzo nei -63 kg! Attesa per Antonio Esposito

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming deglididi Zagabria 18.13: Si disputa invece la seconda semifinale per iltra la spagnola Tsunoda Roustant e la portoghese Crisostomo 18.12: Non si disputa la prima finale per ildella categoria -70 kg per l’infortunio della tedesca Butkereit. Ilva alla croata Cvjetko 18.06: Ora la cerimonia di premiazione dei -63 kg consul podio 18.05: Terzo oro consecutivo per l’azero Heydarov che approfitta del terzo shido a Lavrentev che dunque è d’argento. I bronzi sono per il francese Gaba e per il georgiano Shavdatuashvili 18.03: Uno shido per Heydarov 18.02: Soluzione al golden score 18.00: ...