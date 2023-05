(Di martedì 30 maggio 2023) (Adnkronos) – IlPietro Mennea comunica che il campione olimpico Marcellnon potrà prendere parte alla gara dei 100 metri in programma venerdì sera allo stadio Ridolfi di, nella terza tappa della Wanda Diamond League 2023. La sofferta decisione è stata presa in serata dallo staff dello sprinter azzurro, di concerto con il settore sanitario Fidal, e comunicata all’organizzazione del meeting. Il percorso di recupero didal problema emerso nei giorni scorsi, secondo quanto riferito, non si è ancora del tutto completato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il percorso di recupero didal problema emerso nei giorni scorsi, secondo quanto riferito, non si è ancora del tutto completato.Il percorso di recupero didal problema emerso nei giorni scorsi, secondo quanto riferito, non si è ancora del tutto completato '.aveva saltato Rabat a causa di una sciatalgia: la ...Ora, da programma, dovrebbe puntare la quarta tappa di Diamond League a Parigi, il prossimo 9 giugno. Leggi i commenti Atletica: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 30 maggio 2023

Atletica, Jacobs salta anche il Golden Gala di Firenze Sky Sport

Milano, 30 mag. (LaPresse) - Il Golden Gala Pietro Mennea comunica che il campione olimpico Marcell Jacobs non potrà prendere parte alla gara dei 100 metri in ...Il Golden Gala Pietro Mennea comunica che il campione olimpico Marcell Jacobs non potrà prendere parte alla gara dei 100 metri in programma venerdì sera allo stadio Ridolfi di Firenze, nella terza tap ...