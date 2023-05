Isobel Kinnear confessa se con Cricca è davvero finita

Leggi su biccy

(Di martedì 30 maggio 2023) Dentro la scuola di Amici quest’anno è nata la storia tra, che però è durata poche settimane. La ballerina australiana ha preferito chiudere, ma il cantante recentemente ha svelato di volerci riprovare. In un’intervista rilasciata a Superguida Tvhato che la sua porta perè aperta. “Ci siamo conosciuti nel talent, poi la storia si è conclusa. Se lascio una porta aperta? La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici di Maria. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta. La maestra Celentano? Lei è per me ...