Stadio Picco verso il tutto esaurito Oggi i tifosi si raduneranno a Follo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) La carica dei diecimila. Il ‘’ è pronto a trasformarsi, domani sera, in una bolgia di calore e entusiasmo nella partita della vita che lo Spezia disputerà contro il Venezia. La settimana di passione aquilotta si sta traducendo nella corsa ai biglietti da parte di migliaia di supporter in tutta la provincia e nella Lunigiana, una sorta di mobilitazione generale "nel momento del bisogno". Lunghe file, ieri pomeriggio, al botteghino del ‘’, già venduti 9274 ticket – con i vari settori ormai esauriti – di cui 291 per i supporter veneti attesi. Risuona in queste ore, a caricare l’ambiente, il coro caro ai ragazzi della Ferrovia: "Sono cresciuto con te, sono cresciuto col tuo nome, lo Spezia è la nostra vita". La Curva Ferrovia ha, altresì, invitato tutti ia recarsialle 15.45 a ...