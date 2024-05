Quarto | Furti di auto - 3 persone in manette Arrestati dai Carabinieri

(Di giovedì 9 maggio 2024)di, trefinite inper furto aggravato, sequestrati attrezzi per lo scasso E’ la pressione deisul territorio a garantire risultati importanti. Questa volta è il lavoro quotidiano dei militari della tenenza dia fornire dimensione e peso ai controlli in città.3 lefinite inper furto aggravato. P. G., C. C. e A. C., nessuno dei tre supera i 30 anni e il più giovane ha compiuto 18 anni una settimana fa.Sono stati sorpresi in via Trefole, poco dopo aver commesso il furto di una Fiat Panda parcheggiata in strada. Dopo il primo colpo avevano tentato di portare via anche altre due vetture, senza riuscirci.Sequestrati alcuni attrezzi per lo scasso, utilizzati ...

Modena, 2 maggio 2024 – Ventuno furti commessi, due rimasti ‘soltanto’ tentati. Queste le azioni che vengono contestate ad un ladro specializzato in colpi sulle auto in sosta che, secondo le indagini dei carabinieri, colpiva a Castelnuovo Rangone. ...

Danni alle Auto e furti vicino l'ospedale Sant'Andrea, in via Lydia Monti, in via Parabiago e in via Trotula de Ruggiero. La segnalazione degli studenti di Medicina della Sapienza di Roma a Fanpage.it.Continua a leggere

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e L'articolo Roma. In auto aveva refurtiva e oltre 22mila euro in contanti con i quali ha tentato di ...

Furti di auto, in manette tre persone: il più giovane ha appena compiuto 18 anni - furti di auto, in manette tre persone: il più giovane ha appena compiuto 18 anni - A Quarto tre le persone finite in manette per furto aggravato. Sono tutti under 30, più giovane ha compiuto 18 anni una settimana fa. Sono stati sorpresi in via Trefole, poco dopo aver commesso il ...

Fermato un 34enne per un furto su un furgone dopo un inseguimento Recuperata la refurtiva di altri colpi - Fermato un 34enne per un furto su un furgone dopo un inseguimento Recuperata la refurtiva di altri colpi - Un 34enne di origine romena, già noto alla polizia, è stato arrestato a San Piero a Ponti dopo un furto su un furgone. Sospettato di altri reati, ha reagito violentemente agli agenti durante l'arresto ...

CUORGNE'-PERTUSIO - Furti di borse e zaini lasciati incustoditi in auto, ladri di nuovo in azione - CUORGNE'-PERTUSIO - furti di borse e zaini lasciati incustoditi in auto, ladri di nuovo in azione - Mai lasciare borse e zaini incustoditi sul sedile dell'auto. Purtroppo anche in Canavese ci sono ladri specializzati in questo tipo di furti. Nelle ultime ore sono arrivate le segnalazioni di due casi ...