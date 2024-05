Alma - Dicuonzo dice no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) In attesa di capire se sarà Eccellenza, risultato acquisito tragicamente sul campo, oppure serie D, in caso di ripescaggio, è cominciata la lunga attesa dei tifosi del Fano. I nomi dei tecnici a cui sarà affidata la conduzione del club granata, sono ancora un rebus e dipendono proprio dalla categoria che si andrà ad affrontare. Tra gli interpellati nelle ultime ore ci sono stati anche il dirigente fanese Paolo Storoni e il tecnico Giuseppe: quest’ultimo ha operato nell’prima come allenatore del settore giovanile sotto la presidenza Russo e qualche mese fa anche come responsabile dell’area tecnica.ha confermato il contatto avvenuto con l’unico proprietario del club granata, pur prendendone per il momento le distanze: "C’è stato uno scambio, è vero – ha spiegato– per valutare un ...