F1 | dal 2026 sarà con “sei personaggi in cerca d’autore” Ottimo segnale | ma il Circus diventerà davvero corale?

(Di martedì 30 maggio 2023) Due anni e mezzo sono un lasso di tempo piuttosto ampio, soprattutto ragionando in ottica futura. Dunque, da qui alpotrebbero verificarsi dinamiche imprevedibili. Cionondimeno, se programmi ed impegni dovessero essere rispettati, per quella data la Formula Uno dovrebbe tornare ad avere ben 6 motoristi. Si tratta di una situazione meritevole di approfondimento, soprattutto se si pensa a ciò che accadde quando cominciò l’epoca turbo-ibrida. Sappiamo come nelinizierà una nuova era relativa alle power unit, le quali dovranno essere totalmente riprogettate. Ebbene, quando si passò dai V8 aspirati agli attuali V6 sovralimentati si verificò una decisa contrazione in termini di aziende impegnate nella massima categoria automobilistica. Restarono in tre (Ferrari, Mercedes e Renault), salvo diventare poi quattro dal 2015 quando Honda si aggiunse alla ...