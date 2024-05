Armi e droga in casa - 35enne arrestato nel Ravennate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Ravenna, 4 maggio 2024 - Aveva un arsenale nascosto in, a Cotignola, nelundiscoccupato. I carabinieri hanno sequestrato 10 bilancini di precisione, una scacciacani e due pistole di calibro 7.65 e 9 con relativi serbatoi sulle quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Ma anche 150 proiettili, un dissuasore elettrico, tre coltelli a serramanico, materiale per tagliare e confezionare la, 600 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, un grammo di crack, uno di cocaina e uno di eroina già suddivisi in dosi. E infine denaro contante oltre ad alcune banconote false. Il, come disposto dal Pm di turno Francesco Coco, è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida fissata per lunedì mattina davanti al Gip ...